Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (20.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Walmart-Aktie lege vorbörslich drei Prozent zu, nachdem der größte Einzelhändler der Welt mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten getoppt habe. Auch der Ausblick falle positiv aus. Indes gebe die Amazon-Aktie nach - ein Grund könnte die starke Entwicklung Walmarts in diesem Bereich sein.Walmart gebe bei E-Commerce weiter kräftig Gas. Für das abgelaufene Quartal habe der Konzern beim weltweiten E-Commerce einen Umsatzanstieg von 23 Prozent bekannt gegeben - die Marke von 100 Milliarden Dollar im Jahr habe Walmart nun überwunden.Die E-Commerce-Erlöse in den USA seien um 17 Prozent geklettert - hier habe Walmart von seinen Angeboten für die Kunden profitiert, die Bestellungen entweder an der Filiale abzuholen oder sich nach Hause liefern zu lassen.Darüber hinaus habe Walmart bekannt gegeben, das TV-Unternehmen Vizio für 2,3 Milliarden Dollar in bar zu übernehmen. Damit wolle Walmart sein Medienangebot Walmart Connect stärken, auf dem der Konzern Werbung (online und in seinen Geschäften) ausstrahle.Bei Amazon werde man die Entwicklung weiter genau beobachten. Walmart sei schon länger ein ernstzunehmender Konkurrent in Sachen E-Commerce, da das Unternehmen zum einen über eine riesige, treue Kundenbasis verfüge und zum anderen eine Top-Infrastruktur habe.Trotzdem sei noch immer viel Luft nach oben: Aktuell liege der Anteil des Internethandels am kompletten US-Retailumsatz bei nur 21 Prozent.Amazon und Walmart sind beide laufende Empfehlungen des "Aktionär", so Andreas Deutsch. Amazon liege seit dem Tipp im Januar 2023 mit 75 Prozent, Walmart seit der Empfehlung im August 2018 mit 100 Prozent vorne. (Analyse vom 20.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: