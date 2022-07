Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

115,06 EUR -2,85% (26.07.2022, 12:32)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

115,58 EUR -3,05% (26.07.2022, 12:18)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

121,14 USD -1,05% (25.07.2022, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (26.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce- und Cloudkonzerns Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Amazon.com-Aktie sei am Dienstag infolge der Walmart-Gewinnwarnung unter Druck geraten. Nachbörslich sei das Papier um vier Prozent auf 116,40 Dollar gefallen. Damit habe sich der US-Titel weiter von wichtigen Widerständen entfernt und notiere nur noch knapp über dem im April begonnenen Abwärtstrend.Zwei Tage vor Bekanntgabe der Q2-Zahlen sei die Gegenbewegung der Aktie, die nach Einschätzung des AKTIONÄR überfällig gewesen sei, gestoppt. In der vergangenen Woche sei der Titel noch auf dem besten Weg, Kurs auf das Verlaufshoch bei 128,99 Dollar und auf die 100-Tage-Linie (aktuell: 130,33 Dollar) zu nehmen.Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853) erwarte angesichts der hohen Inflation und des starken Dollars schlechtere Geschäfte. Der Handelsgigant habe am Montag nach Börsenschluss bekannt gegeben, dass die steigenden Preise bei dringend benötigten Gütern wie Lebensmitteln und Benzin die Ausgabebereitschaft der Kunden bei anderen Produkten gedämpft hätten.Um insbesondere bei Kleidung die Lagerbestände weiter abzubauen, seien stärkere Rabatte nötig.Die Walmart-Aktie habe im nachbörslichen Handel zehn Prozent verloren.Die Anleger würden nun befürchten, dass auch Amazon unter der Käuferzurückhaltung leide. Schaue man sich aber an, wie weit die Amazon.com-Aktie trotz der jüngsten Kurserholung immer noch unter dem Rekordhoch notiere (35 Prozent) und wie günstig sie sei (2023er-KGV: 30), könnten die Erwartungen des Marktes nicht sehr hoch sein. Damit ergebe sich positives Überraschungspotenzial.DER AKTIONÄR bleibt für seine Dauer-Empfehlung Amazon bullish, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 26.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link