Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

121,40 EUR -0,12% (01.08.2023, 11:23)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

133,68 USD +1,11% (31.07.2023)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (01.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ein Kauf.Am kommenden Donnerstag sei es so weit. Der E-Commerce- und Cloud-Gigant Amazon bringe seine Quartalszahlen für das zweite Quartal. Besonders für Trader könnte es dann spannend werden. Nach dem jüngsten Run der Aktie stehe sie nun an einem entscheidenden Bereich. Auf diese Marken komme es jetzt an.Am 3. August nach US-Börsenschluss stünden die Quartalszahlen an. Im Schnitt würden die Analysten für das zweite Quartal einen Umsatz von 132 Milliarden Dollar und ein EBITDA von 21 Milliarden erwarten. Bei der Cashcow AWS rechne die Wall Street mit Erlösen von 21,7 Milliarden und einem EBITDA von fünf Milliarden Dollar.Aus charttechnischer Sicht sei es von großer Bedeutung, dass in allen Fällen die kürzlich getestete Aufwärtstrendlinie, die aktuell bei 129 Dollar verlaufe, Stand halte. Sollten diese Unterstützung, die aktuell durch die 50-Tage-Linie bei 127 Dollar verstärkt werde, unterschritten, drohe eine Korrektur. Wahrscheinlich wäre dann eine Korrektur bis mindestens an das Volume-Peak bei 122 Dollar. Darunter warte die nächste massive Unterstützungszone an den Zwischenhochs um 114 Dollar.Könne Amazon jedoch mit den Zahlen die Erwartungen übertreffen, sodass die Aktie das aktuelle Verlaufshoch bei 136,65 Dollar knacke, werde es charttechnischer Sicht spannend. Neben diesem Kaufsignal dürfte dann auch der MACD-Indikator, dessen Durchschnittslinien kurz vor dem Kreuzen stünden, für Auftrieb sorgen.Die Wahrscheinlichkeit sei dann hoch, dass die Aufwärtsrally bis an die nächste Widerstandszone zwischen 144 und 150 Dollar weitergehe. Wichtig sei dabei, dass das Handelsvolumen, welches zuletzt leicht geschwächelt habe, wieder überdurchschnittlich anziehe. Ansonsten steige die Gefahr einer bearishen Divergenz, was wiederum ein erstes Anzeichen einer Trendwende sein könnte.Die Amazon.com-Aktie bleibt ein Kauf, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Trader sollten sich dabei an die eben genannten Marken halten. (Analyse vom 01.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.