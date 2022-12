Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Amazon blicke auf ein bärenstarkes Verkaufswochenende zurück: Der E-Commerce-Konzern habe in den fünf Tagen von Thanksgiving bis Cyber Monday so viel Umsatz gemacht wie niemals zuvor in dieser Periode. Ein starkes Weihnachtsgeschäft könnte der arg gebeutelten Amazon-Aktie endlich auf die Sprünge helfen.Amazon habe das Shopping-Event als "das größte aller Zeiten" bezeichnet. Die Kunden hätten Hunderte Millionen von Produkten gekauft - besonders gefragt gewesen seien Apple AirPods, Amazon-Geräte, Nintendo Switch-Konsolen oder Spielzeug von Hasbro und Lego."Die Leute sind auf Schnäppchenjagd", so Amazon-CEO, Andy Jassy. "Sie geben zwar Geld aus, aber sie achten genau darauf, was die Sachen kosten."Amazon habe sich in den vergangenen Jahren einen Namen als die Anlaufstelle in der Cyber Week mit Rabatten ohne Ende. 2022 habe der Konzern Produkte mit einem Preisabschlag von bis zu 70 Prozent angeboten. Die meisten Konkurrenten könnten da nicht ansatzweise mithalten.Die Amazon-Aktie sei am Donnerstag um 4,5 Prozent auf 96,54 Dollar geklettert, was allerdings vielmehr am positiven Marktumfeld und weniger an den Cyberweek-Verkaufszahlen gelegen habe. Trotzdem könnte ein starkes Weihnachtsgeschäft dem Aktienkurs ordentlich Auftrieb geben. Zeit wird's, denn Amazon läuft dem Markt und dem GAFAM-Index seit Monaten hinterher, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.12.2022)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:Aktien, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".