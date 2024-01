Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

140,28 EUR -0,03% (16.01.2024, 19:42)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

152,46 USD -1,40% (16.01.2024, 19:28)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (16.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Analysten-Community blicke nach wie vor optimistisch auf die Aktie von Amazon. Von 71 Analysten würden 69 aktuell eine Kaufempfehlung für das E-Commerce-Papier abgeben. Darunter auch die Experten von Bernstein und Wells Fargo, die beide heute ihr Bullen-Votum noch einmal bekräftigt hätten - und mehr dürften folgen.Die Analysten von Wells Fargo würden der Aktie von Amazon ein Kursziel von 197 Dollar zutrauen und hätten dies heute in einem Studien-Update bestätigt. "Erwarten Sie erneut solide Quartalszahlen mit einer starken Retail-Performance und einem Betriebsergebnis, das acht Prozent über dem Wall-Street-Konsens liegt", schreibe die Wells Fargo an ihre Kunden. Aktuell erwarte der Analystenkonsens einen operativen Gewinn von 10,5 Milliarden Dollar bei Umsätzen von 166,1 Milliarden Dollar. Darüber hinaus dürfte laut Wells Fargo ein positiver Ausblick für den Cloud-Computing-Dienst AWS sowie das Werbegeschäft helfen, die Amazon-Aktie weiter nach oben zu treiben.Auch die Analysten von Bernstein hätten am Dienstag ihr Kursziel von 175 Dollar für die Amazon-Aktie bestätigt. Die aktuelle Studie liege dem "Aktionär" zwar nicht vor. Allerdings habe der betreuende Analyst Mark Shmulik vor zwei Wochen geschrieben, dass Wachstumstitel nach einem sehr schwierigen Vorjahr 2023 ihr Comeback gefeiert hätten und auch noch 2024 attraktive Chancen liefern würden. Unter den großen Internet-Aktien hätten Meta und Amazon dabei die besten Aussichten.Das Kursziel von Bernstein liege aber noch unter dem Analystenkonsens von 183,68 Dollar. Im Schnitt würden alle von Bloomberg aufgelisteten Experten der Amazon-Aktie also ein Ertragspotenzial von rund 20,0 Prozent zutrauen.Anleger dürften sich jedoch in dieser Woche auf weitere positive Expertenkommentare freuen, welche der Aktie einen Schub in die richtige Richtung geben könnten. Denn rund zwei Wochen vor der Veröffentlichung der Q4-Zahlen werden sich sicherlich noch ein paar der 69 Amazon-Bullen zu Wort melden, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Amazon.com-Aktie. (Analyse vom 16.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link