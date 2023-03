Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Amazon sei mit "Creed III" ein Volltreffer an den Kinokassen gelungen. Nach vorläufigen Zahlen von Comscore habe der Boxerfilm am Startwochenende in Nordamerika 58,7 Millionen Dollar eingespielt. Weltweit habe das Ergebnis bei 100 Millionen Dollar gelegen. Clever durchgeführt, könne Amazons Kinostrategie Prime antreiben."Creed III" sei eines der besten Startwochenenden eines Sportfilms gelungen. Das Einspielergebnis habe die Erwartungen deutlich übertroffen: Für Nordamerika hätten die Experten 43 Millionen Umsatz an den Kinokassen erwartet.Der Streifen sei aber nicht nur finanziell ein Erfolg, auch die Kritiker seien begeistert. Bei RottenTomatoes.com habe Creed III eine Zustimmung von 87 Prozent erhalten. Das Publikum habe ihn mit 96 Prozent sogar noch besser bewertet.Creed III sei eine Produktion von Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) - Amazon habe das traditionsreiche Filmstudio im vergangenen Jahr für 8,5 Milliarden Dollar gekauft. MGM habe mehr als 4.000 Filme im Portfolio, unter anderem "James Bond", "Der Hobbit" oder "Poltergeist". Dazu kämen Serien wie "Fargo", "Teen Wolf" oder "Stargate".Im November habe Amazon bekannt gegeben, jährlich zwischen zwölf und 15 Kinofilme zu produzieren. Geplant sei, 2023 mit einer kleineren Anzahl zu starten und die Produktion im Laufe der Zeit erhöhen. Dafür wolle Amazon eine Milliarde Dollar jährlich in die Hand nehmen.Außerdem könnten die Eintrittskarten als clevere Marketingaktion genutzt werden, um neue Prime-Kunden zu werben - etwa, indem ihnen Amazon die Gebühren für ein paar Monate erlasse.Prime-Kunden seien Abokunden und damit etwas ganz Besonderes für Amazon. Ein Prime-Nutzer bestelle im Schnitt fast zweieinhalbmal so viel im Jahr wie ein gewöhnlicher Kunde.Amazon ist seit Januar wieder laufende Empfehlung des "Aktionär", so Andreas Deutsch. Das Kursziel laute 120 Euro, Stopp: 70 Euro. (Analyse vom 06.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link