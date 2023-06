Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

115,76 EUR -2,25% (07.06.2023, 16:46)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

124,5399 USD -1,64% (07.06.2023, 16:32)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (07.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co stufen die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) mit "outperform" ein.In einem offenen Brief an Andy Jassy und den Amazon-Vorstand erkläre Bernstein, dass es Amazon zwar kürzlich zu seinem Top-Pick hochgestuft habe und fest davon überzeugt sei, dass Amazon "eines der größten Unternehmen unserer Generation" sei, dass es aber "Zeit ist, zum ersten Tag zurückzukehren", um sicherzustellen, dass das Unternehmen auch für die nächste Generation so bleibe.Bernstein sei "eindeutig optimistisch, was den Weg nach vorn angeht", glaube aber, dass es eine Menge an Selbsthilfe gebe, die Amazon ergreifen könne, um die Bedenken der Investoren hinsichtlich der aktuellen Investitionsstrategie und der Investorenkommunikation zu zerstreuen, und die zusammen die Aktie in den Bereich von 180 bis 200 Dollar treiben könnte.Das Unternehmen sei der Meinung, dass der E-Commerce-Riese "einfach zu viele Ideen verfolgt" und sich daher "veräußern, eine externe Finanzierung anstreben oder die Ausgaben für das Gesundheitswesen und das Projekt Kuiper kürzen" sollte, sich aus den internationalen Unterwassermärkten zurückziehen, ein für alle Mal eine Entscheidung über den physischen Lebensmittelhandel treffen, auf Buy With Prime setzen und Amazon Media zum nächsten großen Medienunternehmen ausbauen.