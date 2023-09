Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Wettbewerbsbehörde FTC habe eine weitere Klage gegen Amazon eingereicht. Dabei nehme die Federal Trade Commission (FTC) nun das "Marktplatzgeschäft" des Onlineriesen ins Visier und werfe ihm eine Monopolstellung vor. Die Aktie setze ihren Abwärtstrend fort und generiere ein Verkaufssignal.Die Kartellklage der FTC und von 17 US-Bundesstaaten sei vor einem Bundesgericht in Seattle eingereicht worden, habe die Behörde am Dienstag in New York weiter mitgeteilt. Darin werde Amazon vorgeworfen, Konkurrenten von Dienstleistungen im Online-Marktplatzgeschäft auszuschließen und Wettbewerb so zu unterdrücken.Zudem beschuldige die Behörde den Konzern, dass er die Händler dazu zwinge, seine eigenen Logistik- und Lieferdienstleistungen zu nutzen, um im Gegenzug auf der Plattform prominent platziert zu werden. Zudem bestrafe Amazon Verkäufer, die ihre Waren auf konkurrierenden Internetseiten günstiger anböten.Amazon sei ein Monopolist und nutze seine marktbeherrschende Stellung derart, dass Käufer und Verkäufer mehr für einen schlechteren Service zahlen müssten, habe die FTC-Vorsitzende Lina Khan in einer Pressekonferenz gesagt. Verkäufer zahlten einen US-Dollar pro zwei verdienten Dollar an Amazon.Amazon habe die FTC-Klage kritisiert und sie falsch genannt, was die Fakten und Gesetze betreffe, und angekündigt, dies vor Gericht auszutragen.Verkäufer würden seit Jahren monieren, dass es sich dabei um eine eher einseitige Beziehung handele und Amazon seine Regeln eigenmächtig durchsetze und bei Beschwerden im Gegenzug nur langsam reagiere.Der Senior Vice President von Amazon, David Zapolsky, habe kritisiert, die Klage mache deutlich, "dass sich die FTC von ihrem Auftrag, Verbraucher und Wettbewerb zu schützen, radikal entfernt hat". Die von der FTC angezweifelten Praktiken hätten nach seinen Worten dazu beigetragen, Wettbewerb und Innovation im Einzelhandel zu fördern. Sie hätten Zapolsky zufolge "zu einer größeren Auswahl, niedrigeren Preisen und schnelleren Lieferzeiten für Amazon-Kunden geführt und den vielen Unternehmen, die in Amazons Shop verkaufen, größere Chancen eröffnet".Die FTC habe es schon lange auf die großen Tech-Riesen abgesehen, ohne sie dabei ins Wanken zu bringen. In der aktuellen Ausgabe hat "Der Aktionär" einmal eruiert, was eine Aufspaltung der Onlinehändlers Amazon bedeuten könnte, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.09.2023)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: