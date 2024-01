Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (18.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Amazon.com entlasse erneut Mitarbeiter. Diesmal betreffe es die Buy with Prime-Einheit, wie das US-Unternehmen mitgeteilt habe. Damit sollten die Kosten weiter gedrückt werden.Die Kürzungen würden demnach weniger als 5% der Mitarbeiter in der Buy with Prime-Abteilung betreffen, so Amazon.com. Buy with Prime sei ein Service, der es Online-Shops ermögliche, die gleichen Vorteile des zweitägigen Versands anzubieten, wie sie Prime-Abonnenten von Amazon.com selbst zur Verfügung stünden.Seit Ende vorletztem Jahr habe der US-Konzern mehr als 27.000 Stellen gestrichen. Das habe der Amazon.com-Aktie dazu verholfen, im vergangenen Jahr den Turbo zu zünden und mit 80% den S&P 500 klar zu schlagen. Dieser habe nur 24% geschafft. Allerdings habe Amazon.com 2022 auch 49% verloren. Seit die Kosten sinken würden und die Effizienz im Unternehmen erhöht werde, strebe die Aktie indes nach oben.Ein Blick auf das durchschnittliche Kursziel aller Analysten, die die Amazon.com-Aktie regelmäßig unter die Lupe nehmen würden, zeige, dass man dem Papier noch ordentlich Potenzial zubillige. So liege das Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten bei 183,09 USD, was rund 20% über dem aktuellen Niveau liege. 69 der insgesamt 71 Experten würden derzeit noch zugreifen, keiner würde verkaufen.Der Rebound der Amazon.com-Aktie von der 50-Tage-Linie bei 148,12 USD lasse zwar wieder etwas an Dynamik nach. Schwächephasen hätten sich im Nachhinein bei den Papieren immer als gute Kaufgelegenheit herausgestellt, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.01.2024)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.com.Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.com.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link