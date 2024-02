Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

157,98 EUR +0,22% (16.02.2024, 09:54)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

169,80 USD -0,69% (15.02.2024, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (16.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Michael Burry, der vor allem für seine Prognosen zur Subprime-Hypothekenkrise bekannt sei, habe im vierten Quartal mehrere neue Aktien in sein Portfolio aufgenommen, darunter einige führende Technologieunternehmen wie Amazon und Alphabet laut einer neuen behördlichen Veröffentlichung. Aus einer Short-Wette hingegen verabschiede er sich.Burrys Hedgefonds, Scion Asset Management, habe neue Beteiligungen an HCA Healthcare Oracle Citigroup und CVS Health aufgebaut, die am Ende des vierten Quartals jeweils etwa 5 Millionen Dollar wert gewesen seien und zu seinen Top-Beständen gehört hätten. Die neuen Positionen des 52-Jährigen bei Amazon und Alphabet seien Ende 2023 jeweils mehr als 4 Millionen Dollar wert gewesen. Die beiden würden zu den so genannten "Magnificent 7" gehören, die seit letztem Jahr die Marktrally angeführt hätten. Amazon habe in diesem Jahr weitere 11 Prozent zugelegt, während Alphabet um bescheidenere 3 Prozent geklettert sei.In der Zwischenzeit habe Burry seinen Bestand an Alibaba und JD.com aufgestockt, so dass sie Ende Dezember seine beiden größten Positionen gewesen seien.Burry habe im letzten Quartal eine wahrscheinlich verlustbringende Short-Wette gegen Halbleiteraktien abgeschlossen. In Q3 habe er Puts gegen 100.000 Aktien des iShares Semiconductor ETF (SOXX) gekauft. Der Chip-ETF-Fonds sei in Q4 um fast 22 Prozent gestiegen. Der Zeitpunkt des Kaufs von Burry sei aber unklar gewesen.Burry habe Berühmtheit erlangt, als er vor der globalen Finanzkrise von 2008 gegen Hypothekenpapiere gewettet habe und später in Michael Lewis' Buch "The Big Short" und dem gleichnamigen Oscar-prämierten Film dargestellt worden sei. (Analyse vom 16.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link