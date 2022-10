Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ein Basisinvestment.Amazon stelle seine Tests kleiner Lieferroboter, die auf dem Gehweg fahren würden, ein. Der weltgrößte Online-Händler habe die Versuche seit drei Jahren unter anderem in einem Wohngebiet in der Nähe von Seattle gestartet. Das Entwicklungsteam sei aufgelöst worden, habe eine Amazon-Sprecherin der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt.Die Fahrzeuge hätten wie eine große Kühlbox auf sechs Rädern ausgesehen. An dem Projekt hätten weltweit rund 400 Leute gearbeitet, habe Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet. Die Idee eines autonomen Lieferroboters wolle man zwar weiter prüfen, aber das bisherige Konzept habe nicht funktioniert, habe der Finanzdienst geschrieben.Auch andere Firmen hätten in den vergangenen Jahren an ähnlichen Lieferrobotern gearbeitet - wie etwa der Vorreiter Starship Technologies. Ein großer Durchbruch für die Technik bleibe jedoch bisher aus. Die Roboter kämen meist im eingeschränkten Rahmen in einzelnen Gegenden sowie auf Firmen- oder Universitätsgeländen zum Einsatz. Zu den Problemen gehöre zum Beispiel, dass Roboter manchmal auf Gehwegen steckenbleiben würden und abgeholt werden müssten.Derweil habe Amazon bekannt gegeben, dass man in den kommenden fünf Jahren in Europa eine Milliarde Euro für die Elektrifizierung seines Liefer- und Warenverkehrs ausgebe. Für Deutschland seien davon 400 Millionen Euro eingeplant, wie Amazon am Montag mitgeteilt habe.Auch die Aktie von Amazon habe zuletzt korrigiert. Eine wichtige Unterstützung stelle das Jahrestief, das im Mai bei 101,26 Dollar markiert worden sei, dar. Wichtig wäre nun ein starkes Weihnachtsgeschäft."Der Aktionär" bleibt langfristig zuversichtlich, die Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Marion Schlegel. (Analyse vom 10.10.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link