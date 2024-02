Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (21.02.2024/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amazon.com: Der Tech-Gigant ersetzt Walgreens im Dow Jones-Index - AktiennewsHerzlich willkommen Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) im Dow Jones Industrial Average , so die Experten von XTB.Laut der nachbörslichen Pressemitteilung von S&P Dow Jones Indices werde Amazon ab der kommenden Woche Walgreens im Dow Jones Index ersetzen. Damit befinde sich neben Apple und Microsoft ( ISIN US5949181045 WKN 870747 ) schon bald ein weiteres Mitglied der Tech-Giganten, den sogenannten Magnificent Seven, im historischen Dow Jones.Der E-Commerce-Riese Amazon werde Walgreens Boots Alliance , die größte US-amerikanische Apothekenkette, ab Montag, den 26. Februar, in dem 30 Werte umfassenden Index ablösen. Möglich gemacht worden sei die Verschiebung erst durch die Entscheidung von Walmart, seine Aktien im Verhältnis zu drei zu eins zu splitten. Da ein solcher Schritt das Gewicht von Walmart ( ISIN US9311421039 WKN 860853 ) im Dow Jones aufgrund der preisgewichteten Konstruktion verringern würde, wäre die Bedeutung des Einzelhandels im Index gesunken. Der Beitritt von Amazon gleiche den Verlust mehr als aus.Im Gegensatz zu seinen Pendants, dem S&P 500 und dem NASDAQ 100, werde der historische Dow Jones Index nämlich auf der Grundlage des Aktienkurses seiner Unternehmen und nicht ihrer Marktkapitalisierung gewichtet.Das Fehlen von Amazon und anderen großen Unternehmen aus dem Technologiesektor im Dow habe dazu geführt, dass der sogenannte "Old-Economy-Index" im vergangenen Jahr deutlich schlechter abgeschnitten habe als seine Pendants. Der Leitindex S&P 500 habe 2023 um 24% zugelegt, während der technologielastige NASDAQ 100 um mehr als 50% gestiegen sei. Der Dow wiederum habe lediglich einen Anstieg von 13% verzeichnet. Die Lücke zu den Tech-Indices werde der Dow Jones wahrscheinlich auch nicht mit der Aufnahme von Amazon schließen, aber an Attraktivität gewinne der Index allemal.Im Dow Jones Transportation Average (DJTA) komme es ebenfalls zu einer Änderung: Künftig werde das Dienstleistungsunternehmen Uber Technologies die Billigfluggesellschaft JetBlue Airways ersetzen. (News vom 21.02.2024)