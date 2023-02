Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

88,95 EUR +0,33% (27.02.2023, 12:18)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

93,50 USD -2,42% (24.02.2023)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (27.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der E-Commerce-Gigant setze noch stärker auf die schnelle Nummer. Das könnte seine Marktmacht weiter stärken. Experten hätten zuletzt ohnehin prognostiziert, dass Amazon seine Position dank "Buy With Prime" und anhaltendem Drittanbieter-Zuwachs weiter ausbauen könnte. Unterdessen sei die Aktie aber wieder deutlich unter Druck geraten.Trotz Entlassungen: In einem Bereich wolle Amazon definitiv expandieren. Es werde weiter in Einrichtungen und Dienstleistungsstrukturen investiert, die es ermöglichen sollten, Pakete in weniger als einem Tag zu liefern. Das berichte der "Aktionär"-Medienpartner Dow Jones.Mehr als 1,5 Millionen Kunden würden laut einer Amazon-Sprecherin erstmals den Same-Day-Delivery-Service nutzen.45 Standorte für ultraschnelle Lieferungen, hauptsächlich in der Nähe großer Städte, habe Amazon seit 2019 eröffnet und könnte diese Zahl in den kommenden Jahren auf mindestens 150 ausdehnen, so der Unternehmensberater MWPVL. Zuletzt seien laut Amazon neue Warenhäuser in LA, San Francisco und Phoenix eröffnet worden.Bemerkenswert sei diese Entwicklung, weil Amazon zuletzt verstärkt den Fokus auf Profitabilität gelegt habe. Ein moderner, breit ausgebauter Logistik-Bereich sei aber offensichtlich aus Sicht von Amazon-Chef Andy Jassy ein entscheidendes Kriterium für den Geschäftserfolg. Das decke sich mit den Bestrebungen der chinesischen Größen im Onlinehandel, die ebenfalls in Ausbau und Automatisierung ihrer Lieferstrukturen investieren würden. Amazon müsse zudem gegen heimische Rivalen wie Walmart bestehen. Walmart habe aufgrund der in den USA ohnehin praktisch überall vorhandenen Filialen einen gewissen Vorteil.In der Post-Pandemie-Phase überwiege aber immer noch die Skepsis, ob Amazon seinen Status halten oder gar ausbauen könne, ohne gleichzeitig wieder die Gewinne zu schmälern. Die Aktie sei dementsprechend wieder deutlich unter 100 Dollar gesackt."Der Aktionär" bleibt langfristig aber zuversichtlich, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: