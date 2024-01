Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (29.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der US-Konzern habe bereits im September angekündigt, dass Prime Video um Werbung erweitert werden solle. Schon nächste Woche falle für das neue Werbegeschäft der Startschuss. Nach Netflix und Walt Disneys Disney+ sei Prime Video der nächste Streaming-Dienst, der auf Werbung setze. Analysten würden auf einen Schlag ein Milliardengeschäft erwarten.Laut Amazon.com solle die Werbung in Prime Video zuerst in den USA, Großbritannien, Deutschland und Kanada Anfang eingeführt werden, gefolgt von einer Reihe anderer Märkte. Startschuss für die USA sei dabei bereits der kommende Montag - in Deutschland solle es am 6. Februar losgehen. Der Konzern habe erklärt, dass man eine werbefreie Option für Prime-Mitglieder in den USA für einen Aufpreis von 2,99 USD pro Monat anbieten werde, wobei die Preise für andere Länder später festgelegt würden.Anleger hätten dank dem nächste Woche startende Video-Werbe-Geschäft einen weiteren Grund sich auf die Quartalszahlen von Amazon.com zu freuen. Denn das Management werde hierzu kommenden Donnerstag sicherlich das ein oder andere positive Wort verlieren.Die Amazon.com-Aktie konsolidiere derzeit auf hohem Niveau. Die Anleger sollten abwarten, wie die Q4-Zahlen ausfallen würden. Nach Einschätzung des "Aktionärs" stünden die Chancen auf eine positive Überraschung gut, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.01.2024)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.com.Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.com.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: