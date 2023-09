Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (13.09.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Amazon habe es im zweiten Quartal 2023 geschafft, an das starke Q1/2023 anzuschließen, sodass Umsatz sowie Gewinn höher als die Schätzungen der Analyst:innen ausgefallen seien. Hinsichtlich des Jahresausblicks habe sich der Online-Riese ebenso optimistisch präsentiert.Werfe man einen Blick auf die einzelnen Sparten, habe Amazon alles in allem ebenso überzeugen können. Zwar leide das E-Commerce-Segment weiterhin unter dem schwierigen makroökonomischen Umfeld, jedoch scheine sich das Geschäft zumindest in Nordamerika allmählich zu erholen, was eine Rückkehr in die Gewinnzone ermöglicht habe.Auch der zuletzt an Wachstumsdynamik eingebüßte Cloud-Dienst AWS habe wieder Grund zum vorsichtigen Aufatmen gegeben, nachdem im Rahmen des letzten Q2-Webcasts eine Stabilisierung sowie eine baldige Trendumkehr prognostiziert worden sei. Amazons Werbesegment sowie deren Abonnement-Services hätten indes nach wie vor stabile Wachstumsraten verzeichnet.Abseits der traditionellen Segmente lasse Amazon mit ambitionierten neuen Projekten aufhorchen. Der in der ersten Jahreshälfte vorgestellte AI-Service Bedrock für AWS sollte dabei bald den Sprung aus der Testphase schaffen und Kund:innen noch stärker an den Cloud-Dienst binden. Mit dem Projekt Kuiper solle 2024 zudem der Grundstein gelegt werden, dem Satellitennetzwerk Starlink von SpaceX in Zukunft die Stirn bieten zu können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.