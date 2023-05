Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (16.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Nach den schlimmen Verlusten 2022 erlebe die Aktie von Amazon.com 2023 ein starkes Comeback. Seit Jahresbeginn komme der Titel auf ein Plus von 33% und laufe damit stärker als der NASDAQ 100 (23%). Die Herde der Bullen unter den Analysten, die Amazon.com covern würden, sei nun um einen Experten größer geworden.Kevin Wang von President Capital Management habe die Amazon.com am Montag von "neutral" auf "kaufen" hochgestuft. Das Kursziel habe er von 116 auf 129 USD angeheoben. Damit steige laut Bloomberg die Zahl der Analysten, die bullish für Amazon.com, auf 57 (von 60). Zwei Experten würden in Amazon.com derzeit eine Halteposition sehen, nur ein einziger Analyst rate zum Verkauf der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel belaufe sich auf 136,09 USD, was einem Potenzial von 22,4% entspreche. Damit sei Amazon.com der klare Favorit der Analysten unter Big Tech.Auch "Der Aktionär" sehe noch reichlich Luft nach oben bei Amazon.com. Der US-Konzern mache große Fortschritte in Sachen Kostenreduzierung, außerdem würden die jüngsten Maßnahmen zur Kundenbindung und -gewinnung imponieren. Cloud wachse zwar nicht mehr ganz so stark wie früher, bleibe aber die Cashcow des Konzerns. Das Werbegeschäft werde immer größer und profitabler. Für zusätzliche Kursfantasie würden Projekte wie Robotaxis, Healthcare und Satelliteninternet sorgen. Das Kursziel für die Amazon.com-Aktie laute120 Euro, der Stopp sollte bei 70 Euro platziert werden, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.05.2023)Hinweis:Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link