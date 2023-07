unter folgendem Link.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

118,32 EUR +0,34% (07.07.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

129,78 USD +1,11% (07.07.2023, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (09.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der Sparkurs bei Amazon.com gehe weiter. Laut Bloomberg seien CEO Andy Jassy die Ausgaben bei Prime Video zu hoch. Konkret gehe es um die Kosten der Eigenproduktionen, die zuletzt nur von Netflix und Walt Disney getoppt worden seien. Weniger Quantität und Qualität bei den Originals - ein Kündigungsgrund?Die klare Mehrheit (63%) der "Der Aktionär"-Leser sage: Ich bleibe Prime-Kunde. 16% würden ihr Abo wohl kündigen, wenn der Aufwand bei den Originals weniger werde. Der Rest seien keine Prime-Kunden.2022 habe Amazon.com 7 Mrd. USD für Eigenproduktionen ausgegeben. Die erste Staffel von "Der Herr der Ringe: "Die Ringe der Macht" habe 400 Mio. USD gekostet, für "Daisy Jones & The Six", "The Power", "Dead Ringers" und "Peripheral" habe die Prime-Abteilung jeweils über 100 Mio. USD ausgegeben. Die erwartete Resonanz bei den Zuschauern sei jedoch ausgeblieben.Jassy trimme Amazon.com seit Monaten auf mehr Profitabilität. 37 Projekte habe er mittlerweile gestrichen, 27.000 Stellen sollten wegfallen. Möglich sei, dass Prime Video mehr Produktionen zukaufe. Stimme hier die Qualität, könnte es dem US/Konzern gelingen, einen Teil der 16% Wechselwilligen als Kunden zu behalten.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.com.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU