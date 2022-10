Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (11.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) weiterhin zu kaufen.Amazons zweiter Prime Day in diesem Jahr scheine auf nicht so viel Interesse zu stoßen. Die Zahl der Erwähnungen auf Twitter sei im Vergleich zum Prime Day im Juli um 70 Prozent gesunken, berichte Sprout Social. Doch Amazon könne auch dann der große Profiteur sein, sollte das Weihnachtsgeschäft mau werden.Der Prime Early Access Sale, den Amazon am heutigen Dienstag und am Mittwoch abhalte, gelte als erster Gradmesser für die Weihnachtsverkäufe. Das große Geschäft würden die Analysten aber für November und Dezember erwarten. Allerdings würden sie für 2022 bei den Ausgaben nur mit einem Plus von 2,5 Prozent auf 210 Milliarden Dollar rechnen. 2021 habe das Wachstum bei 8,5 Prozent gelegen.Amazon selbst erwarte offensichtlich ein starkes Weihnachtsgeschäft und habe sich entsprechend positioniert. Der Konzern stelle für das vierte Quartal 150.000 Saisonkräfte ein und damit genauso viele wie 2021. Konkurrent Walmart sei deutlich zurückhaltender, stelle nur 40.000 Saisonkräfte ein nach 170.000 im Vorjahr.Selbst wenn Amazon zu optimistisch sei, könne der Konzern stark profitieren und zwar bei der Kundengewinnung. In diesen herausfordernden Zeiten würden die Leute besonders auf Angebote achten. Amazon könne es sich leisten, bei etlichen Produkten günstigere Preise aufzurufen als viele Konkurrenten. So gewinne das Unternehmen selbst in der Krise Marktanteile.Die Aktie des E-Commerce-Unternehmens Nummer Eins bleibt für den "Aktionär" ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Amazon.com-Aktie. (Analyse vom 11.10.2022)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:Aktien, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link