Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Auf der einen Seite schnalle Amazon unter CEO Andy Jassy den Gürtel enger, auf der anderen Seite verliere der Konzern die lukrativen Megatrends nicht aus den Augen: Amazon starte mit Amazon Clinic einen völlig neuen Telemedizin-Dienst für den US-Gesundheitssektor. Der Konzern könne hier eine bedeutende Rolle spielen.Amazon Clinic starte in 32 Bundesstaaten und werde virtuelle Behandlungen für häufige Erkrankungen wie Allergien, Akne, Haarausfall und Sodbrennen anbieten. Der Dienst solle ohne Videositzungen vonstattengehen, stattdessen würden die Patienten einen Fragebogen ausfüllen, wo sie die Symptome beschreiben würden. Ein Arzt berate sie dann.Amazon Clinic sei der nächste Schritt, den der Techkonzern im Gesundheitssektor gehe. 2018 habe Amazon für eine Milliarde Dollar die Online-Apotheke Pillpack gekauft. In diesem Sommer habe das Unternehmen 1Life Healthcare, eine Kette von Kliniken für medizinische Grundversorgung mit Hauptsitz in San Francisco, übernommen. Diesen Kauf habe sich Amazon 3,5 Milliarden Dollar kosten lassen.Sinnvolle Investitionen, schließlich erwarte BRC allein bei Telemedizin bis 2030 einen weltweiten Umsatz von 460 Milliarden Dollar.Prime-Kunden seien für Amazon Gold wert. Sie würden mehr als doppelt so viel wie gewöhnliche Kunden bestellen und sie seien treu. Außerdem würden sie Amazon geschätzt 22 Milliarden Dollar im Jahr an Gebühren einbringen.Das Geschäft mit der Gesundheit sei krisensicher, weil krank würden die Leute immer. Amazon hat das Potenzial, sich von dem großen Kuchen ein ordentliches Stück abzuschneiden, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".