Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

135,06 EUR -1,89% (22.08.2022, 11:20)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

134,90 EUR -2,15% (22.08.2022, 11:04)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

138,23 USD -2,86% (19.08.2022, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (22.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Meinung von Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) nach wie vor ein Basisinvestment.Amazon treibe laut "Wall Street Journal" seine Pläne, eine feste Größe im Gesundheitssektor zu werden, weiter voran. Nachdem der E-Commerce-Riese im Juli bekannt gemacht habe, 3,9 Milliarden Dollar für den medizinischen Grundversorger 1Life Healthcare zu zahlen, befinde sich das Unternehmen nun unter den Bietern für Signify Health. Das berichte das "Wall Street Journal" am Sonntag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.Signify stehe via Auktion zum Verkauf, die bis zu acht Milliarden Dollar erzielen könnte, so die Insider. Weder Amazon noch der Anbieter von häuslichen Gesundheitsdiensten hätten sich bisher zu den Gerüchten geäußert.Signify nutze Analysen und Technologien, um Gesundheitspläne, Ärztegruppen und Gesundheitssysteme bei der häuslichen Pflege zu unterstützen. Zudem biete das Unternehmen private und staatlich gemanagte Krankenversicherungspläne an.Neben Amazon seien auch weitere Unternehmen an Signify interessiert, so befänden sich laut dem Bericht auch das Pharmazieunternehmen CVS Health, UntitedHealth und ein weiterer Unternehmenskäufer unter den Bietern. Fällig würden die Gebote um den Labor Day, der dieses Jahr am 5. September stattfinde.Amazon bleibt auch weiterhin ein Basisinvestment, so Julian Weber von "Der Aktionär". Anleger könnten bei der "Aktionär"-Empfehlung den Einstieg wagen. Kursziel: 150 Euro. (Analyse vom 22.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: