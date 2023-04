Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

97,78 EUR -1,84% (28.04.2023, 09:42)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

109,82 USD +4,61% (27.04.2023, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (28.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Erst himmelhoch jauchzend, dann zu Tode betrübt: Amazon.com-Aktionäre hätten am Donnerstag ein Wechselbad der Gefühle erlebt, das es in sich gehabt habe. Die Zahlen für das erste Quartal seien hervorragend angekommen, doch dann habe sich Finanzchef Brian Olsavsky mit Aussagen zu AWS und Q2 zu Wort gemeldet.Laut Olsavsky habe sich das Umsatzwachstum beim Cloud-Computing im April verlangsamt. Er habe gesagt, dass die Zuwachsraten im April um 500 Basispunkte niedriger seien als im ersten Quartal. Die Amazon.com-Aktie habe daraufhin ihre kompletten nachbörslichen Gewinne von 13% wieder abgegeben. Am Ende habe sie am Donnerstag über 2% im Minus notiert.Die schwierige wirtschaftliche Situation belaste auch das Cloud-Computing. Bis sich die Nachfrage normalisiert habe, werde es möglicherweise etwas länger dauern als der Markt erwartet habe. Das ändere jedoch nichts daran, dass AWS im Sektor immer noch enorm stark positioniert sei. Ebenfalls positiv: Der Sparkurs von CEO Andy Jassy zeige bereits Wirkung. Die Chancen stünden gut, dass Amazon.com bei den Margen schon bald das Vor-Corona-Niveau erreichen werde. "Der Aktionär" bleibe bei seiner Kaufempfehlung, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.04.2023)