Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

131,38 EUR +1,19% (30.08.2022, 14:00)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

131,36 EUR +1,55% (30.08.2022, 13:37)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

129,79 USD -0,73% (29.08.2022, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (30.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Amazon.com-Aktie habe nach den Q2-Zahlen Ende Juli ordentlich zulegen können. Nachdem sie ein Gap nach oben aufgerissen habe und dabei in darauf insgesamt in der Spitze um knapp 20% habe zulegen können, sei nun im Zuge des schwachen Gesamtmarkts die Stimmung gekippt. So sehe die Lage nun im Detail aus.Mit dem Kurssprung infolge der Quartalszahlen sei der Amazon.com-Aktie das Break gelungen. In einem Zug habe der Widerstand am Juni-Hoch bei 128,99 USD überwunden werden können. Wenige Handelstage darauf sei der Sprung über die zuvor mehrfach angelaufene Horizontale bei rund 138 USD geglückt. Die gute Stimmung sei jedoch schnell gekippt. Unter fallendem Volumen sei der Titel an der Widerstandszone zwischen 144 und 150 USD abgeprallt, die von mehrfach angelaufenen Zwischentiefs sowie der 200-Tage-Linie ausgegangen sei.Hinzu komme, dass die Aufwärtstrendstärke, die zuletzt noch sehr hoch gewesen sei, deutlich abgenommen habe und sich somit die Wahrscheinlichkeit auf einen baldigen Durchbruch der Widerstandszone verringere. Nachdem die Amazon.com-Aktie bereits das nach den Quartalszahlen aufgerissene Gap geschlossen habe, gelte es nun allerdings die Unterstützung am Juni-Hoch zu verteidigen. Sollte sie erneut unter diese Marke fallen, dürften sich die kurzfristigen Rücksetzer ausweiten. In den Fokus würden dann das Volume-Peak nahe des GD50 bei 122 USD rücken. Darunter müsste mit weiteren Verlusten bis in den nächsten stark gehandelten Bereich um 108 USD gerechnet werden.Nach den jüngsten Kaufsignalen überwiege auch bei der Amazon.com-Aktie die schlechte Stimmung am Gesamtmarkt. Sollte ein weiteres Verkaufssignal ausgelöst werden, sollten sich Anleger auf leichte Rücksetzer bis mindestens 122 USD einstellen. Langfristig räume "Der Aktionär" dem Papier aber noch immer deutlich Spielraum nach oben ein. Investierte sollten dabeibleiben, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: