Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler.



Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (05.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Amazon habe in der Nacht zum Donnerstag einen Stellenabbau angekündigt. Rund 18.000 Jobs sollten laut Medienberichten beim Onlinehändler wegfallen, das sei mehr, als der US-Konzern ursprünglich angekündigt habe. Damit reihe sich Amazon in eine Liste von Technologiekonzernen ein, die bereits Jobabbau bekannt gegeben hätten.Das Wall Street Journal habe dank Verbindungen zu Insidern bereits vorab über die Stellenstreichungen berichtet und sei damit der geplanten Ankündigung durch den US-Konzern zuvorgekommen. "Normalerweise warten wir mit der Bekanntgabe dieser Ergebnisse, bis wir mit den Menschen sprechen können, die direkt davon betroffen sind", habe CEO Andy Jassy in einem Memo an die Belegschaft geschrieben, welches Amazon in seinem Blog veröffentlicht habe. "Da jedoch einer unserer Mitarbeiter diese Information nach außen dringen ließ, haben wir beschlossen, dass es besser ist, diese Nachricht früher mitzuteilen, damit Sie die Details direkt von mir erfahren können."Im November habe CNBC berichtet, dass Amazon rund 10.000 seiner Mitarbeiter entlassen wolle. Die nun veröffentlichten Zahlen seien jedoch nochmals höher. Der Online-Händler sei allerdings nicht das einzige Unternehmen, welches derzeit Stellen streiche: Salesforce habe am Mittwoch ebenfalls mitgeteilt, dass rund zehn Prozent der Arbeitsplätze wegfallen würden. Damit stünden über 7.000 Jobs auf der Kippe. Im vergangenen Jahr hätten zudem die Technologiekonzerne Meta, Coinbase, Twitter und Lyft zahlreiche Stellen abgebaut.Aus Sicht des "Aktionär" ist die Aktie inzwischen überreif für eine kräftige Kurserholung, Anleger sollten sich aber noch in Geduld üben, bis die Aktie aus charttechnischer Sicht einen Boden ausgebildet hat, so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 05.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: