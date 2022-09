Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

124,52 EUR +0,10% (20.09.2022, 09:47)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

124,92 EUR +1,38% (20.09.2022, 09:32)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

124,66 USD +0,91% (19.09.2022)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (20.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Amazon-Aktionäre wissen: Der Abodienst Prime ist für den Techkonzern eine Cashmaschine und neue Kunden sind für Prime Gold wert, so Andreas Deutsch. Nun habe Amazon einen Rekord an hinzugewonnenen Abonennten gemeldet: Am vergangenen Donnerstag habe Amazon in nur drei Stunden so viele Neukunden wie nie zuvor verbucht.Der Grund für den Run auf die Abos sei das NFL-Event Thursday Night Football Game. Laut einer internen Mail habe der Stream sogar bei den Anmeldungen Top-Verkaufsevents wie den Cyber Monday und den Prime Day in den Schatten gestellt.Amazon habe die exklusiven Rechte, die NFL-Spiele am Donnerstag zu übertragen. Der Deal, für den der Techkonzern 13 Milliarden Dollar hingeblättert habe, habe eine Dauer von elf Jahren.Wie viele Neukunden Amazon gezählt habe, sei nicht bekannt. Von Seiten des Amazon-Managers Jay Marine heiße es: "Während wir immer noch auf die von Nielsen ermittelten offiziellen Einschaltquoten warten, zeigt unsere Messung, dass die Zuschauerzahlen alle unsere Erwartungen an die Zuschauerzahl übertroffen haben."Prime werde durch Top-Content noch attraktiver - die Zahl der User dürfte dadurch noch deutlich steigen. Das bringe Amazon zum einen jährliche Gebühren von 139 Dollar, zum anderen würden Prime-Mitglieder mehr als doppelt so viel wie gewöhnliche Amazon-Kunden bestellen.Vor allem für Langfrist-Anleger bleibt die Amazon.com-Aktie ein klarer Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link