NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

123,60 USD -1,89% (28.09.2023, 15:45)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (28.09.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Der Analyst Scott Devitt von Wedbush Securities rät zum Kauf der Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN).Die Federal Trade Commission und 17 Bundesstaaten hätten am Dienstag eine Klage gegen Amazon eingereicht, in der behauptet werde, dass das Unternehmen gegen Kartellgesetze verstoße und unrechtmäßig Monopolmacht ausübe. Nach der ersten Lektüre des Unternehmens ist Wedbush der Ansicht, dass ein Großteil des Inhalts der formellen Klage mit den Themen übereinstimmt, die bereits seit mehreren Monaten in der Presse kursieren. Während die Beschwerde viele Bereiche des Amazon-Geschäfts abdecke, konzentriere sich die Klage in erster Linie auf bestimmte Geschäftspraktiken von Amazon, die nach Ansicht der FTC darauf abzielen würden, Händler daran zu hindern, die Preise auf anderen Plattformen zu senken, sowie auf Taktiken, die Amazon einsetze, um die Annahme von Fulfillment- und Werbedienstleistungen zu fördern.Auch wenn die FTC durch den anschließenden Rechtsstreit in irgendeiner Form einen Sieg erringen könnte - möglicherweise Geldstrafen und/oder die Einschränkung bestimmter Geschäftspraktiken - würden die Analysten eine wesentliche Änderung der Unternehmensstruktur für unwahrscheinlich halten. In Übereinstimmung mit der Einschätzung von Wedbush vor der Einreichung der Klage wäre das Unternehmen ein Käufer für den Aktienrückgang.Die Analysten von Wedbush Securities stufen die Amazon.com-Aktie mit dem Rating "outperform" ein. Das Kursziel werde bei 180 USD gesehen. (Analyse vom 27.09.2023)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:117,52 EUR -1,94% (28.09.2023, 16:08)