Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

84,55 EUR +0,31% (07.12.2022, 10:15)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

88,25 USD -3,03% (06.12.2022)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (07.12.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Amazon.com: Rückfall Richtung Jahrestief - ChartanalyseDie Aktie von Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) hatte sich vom Jahrestief bei 85,87 USD in der Spitze bis auf 103,79 USD geschoben, doch nach der viertägigen Erholung drehten die Kurse in der zweiten November-Hälfte erneut nach unten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Monatsultimo hätten die Papiere zwar noch einmal 4,5% an Wert zugelegt, allerdings seien auch diese Gewinne rasch wieder abgegeben worden: Bislang hätten alle vier Handelstage im Dezember unter roten Vorzeichen geendet, weshalb sich für den noch jungen Monat bereits ein Minus von 8,6% ergebe. In einem schwachen Marktumfeld habe die Aktie dabei allein am gestrigen Dienstag 3% auf 88,25 USD verloren.Ausblick: Der November (-5,8%) sei für die Aktie von Amazon.com bereits der vierte Verlustmonat in Folge gewesen - hinzu komme nun ein schwacher Dezember-Start, wobei die Kurse gestern sogar unter das Volumenmaximum zurückgefallen seien.Das Long-Szenario: Um die Abwärtstendenz umzukehren, müssten die Notierungen im ersten Schritt zurück über das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit mehr als fünf Jahren zwischen 89,00 USD und 90,00 USD steigen. Unmittelbar darüber sollten dann die Verlaufstiefs vom 21. und 29. November bei 90,59 USD bzw. 91,44 USD überboten werden.Das Short-Szenario: Unterhalb des Volumenmaximums zwischen 90,00 USD und 89,00 USD würden sich die Blicke bereits auf das Jahrestief vom 9. November bei 85,87 USD richten. Sollten die Kurse auf einen neuen 2022er-Tiefstand abrutschen, dürften danach das Oktober-Tief und das Juni-Tief aus dem Jahr 2019 bei 84,25 USD bzw. 83,60 USD auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter wäre ein Test des Corona-Tiefs aus dem Jahr 2020 bei 81,30 USD möglich, bevor sich weiteres Abwärtspotenzial in Richtung des 2019er Tiefs bei 65,35 USD ergeben könnte. (Analyse vom 07.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: