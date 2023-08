Insgesamt positive Aussichten, die sich in 60 "Buy"-Ratings, 3 "Hold"-Ratings und 1 "Sell"-Rating widerspiegeln würden, wobei das durchschnittliche Kursziel ein Aufwärtspotenzial von 17% anzeige.



Die Analysten seien weiterhin positiv gestimmt, was das Umsatz- und EBITDA-Wachstum von Amazon im Jahr 2024 angehe. Es werde erwartet, dass die Umsätze um +20% im Vergleich zu den Umsätzen der letzten zwölf Monate steigen würden.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

117,00 EUR -0,29% (03.08.2023, 15:24)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

128,21 USD -2,64% (02.08.2023)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (03.08.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amazon.com: Quartalsergebnisse nach Börsenschluss - Wird Amazon wieder überraschen? - AktiennewsDie Aktien von Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) handeln im vorbörslichen US-Handel 0,34% höher, bevor nach US Börsenschluss der Quartalsbericht veröffentlicht wird, so die Experten von XTB.Die Anleger würden ihre Aufmerksamkeit auf Amazons Cloud-Computing-Einheit, Amazon Web Services (AWS), richten, nachdem Wettbewerber ein etwas langsameres Wachstum gemeldet hätten. Obwohl AWS eine Verlangsamung erfahren habe, werde erwartet, dass die anderen Geschäftsbereiche von Amazon im Jahr 2023 zu Katalysatoren für das Wachstum würden, insbesondere wenn Effizienzsteigerungen greifen würden und die Inflation zurückgehe. Es werde erwartet, dass der Umsatz von Amazon um 9% steigen werde, was in sieben der letzten acht Quartale einen einstelligen Anstieg bedeute. Die Werbeumsätze könnten im Einklang mit der robusten Leistung der digitalen Werbebranche höher ausfallen.Amazon - Finanzielle Kennzahlen:Q2-2023 Prognosen:- Nettoumsatz: 131,63 Milliarden US-Dollar- Nettoumsatz der Online-Shops: 52,45 Milliarden US-Dollar- Nettoumsatz der physischen Läden: 4,96 Milliarden Dollar- Nettoumsatz mit Drittanbieterdiensten: 31,2 Mrd. US-Dollar- Nettoumsatz mit Abonnementdiensten: 9,79 Milliarden US-Dollar- AWS-Nettoumsatz: 21,71 Milliarden US-Dollar- Internationaler Nettoumsatz: 29,25 Mrd. US-Dollar- Nettoumsatz mit Dienstleistungen von Drittanbietern ohne F/X: +15%- Nettoumsatz mit Abonnementdiensten ohne F/X: +14,5- AWS-Nettoumsatz ohne F/X: +9,48%.- EPS-Konsens: USD 0,34 gegenüber USD 0,31 zuvor und USD 0,39 im nächsten QuartalQ3-2023 Prognosen:- Nettoumsatz: USD 138,3 Milliarden- Operatives Ergebnis: USD 5,41 MilliardenBeim Blick auf das Finanz-Dashboard lohne sich ein Blick auf den Anstieg der Beschäftigung. Das Unternehmen habe die Zahl der Mitarbeiter zwischen 2019 und 2021 praktisch verdoppelt und die Gesamtbeschäftigung um 0,8 Mio. auf 1,6 Mio. Mitarbeiter erhöht. Betrachte man historisch die PE-Bewertung, so sei das Unternehmen derzeit relativ hoch bewertet, was auf eine hohe Prämie und die Hoffnung auf Wachstum in den kommenden Quartalen hindeute.