Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

78,18 EUR +1,32% (29.12.2022, 15:58)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

83,405 USD +1,94% (29.12.2022, 15:43)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (29.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der angeschlagene amerikanische Fitnessgeräte-Hersteller vertiefe seine Zusammenarbeit mit dem E-Commerce-Giganten Amazon. Ab sofort seien das Peloton Bike sowie ausgewähltes Zubehör im deutschen Amazon-Store verfügbar. Im frühen Börsenhandel verbuche das Papier von Peloton immerhin moderate Kursgewinne."Die Zusammenarbeit von Peloton mit Amazon macht Peloton für noch mehr potenzielle und bestehende Mitglieder in ganz Deutschland leicht zugänglich. Peloton erweitert sein Angebot in ganz Deutschland mit innovativen Produkten und mehr als 4.500 von Trainer:innen geführten deutschsprachigen Kursen für Fitness-Enthusiasten jeden Niveaus. Der Amazon-Store ist für uns eine weitere Möglichkeit, pünktlich zum neuen Jahr ein differenziertes Fitnesserlebnis mit einem bequemen Einkaufserlebnis zu verbinden", meine Martin Richter, Geschäftsführer von Peloton Deutschland.Produkte von Peloton seien bereits in den Amazon-Stores in den USA und Großbritannien erhältlich. Die Verkaufsplattform des E-Commerce-Riesen sei für den Fitnessgeräte-Hersteller enorm wichtig, um eine noch breitere Masse von potenziellen und bestehenden Kunden zu erreichen.Der Hype um Peloton zu Hochzeiten der Corona-Pandemie sei längst vorbei. Das Unternehmen stecke weiter in den roten Zahlen und sei weiter auf liquide Mittel angewiesen. An der Börse werde Peloton gerade noch mit 2,7 Milliarden Dollar bewertet.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Amazon befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link