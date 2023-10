Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (10.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Heute habe Amazon das Schnäppchen-Event "Prime Deal Days" gestartet, welches auch noch am Mittwoch andauere. Doch nicht nur die E-Commerce-Plattform habe zu Beginn der Rabattschlacht Käufer angelockt - auch an der Börse sei die Amazon-Aktie rund ein Prozent geklettert.Nicht nur für die Amazon-Kunden sei das jährliche Schnäppchenevent verlockend, sondern auch für die Amazon-Aktionäre. Denn die Papiere des E-Commerce-Konzerns würden in der Regel nach einem Verkaufs-Event steigen. In der Woche nach der Veranstaltung im Juli sei die Aktie um 3,5 Prozent gestiegen. Von 2015 bis 2022 habe die Aktie in der Woche nach den Prime-Verkäufen durchschnittlich 1,4 Prozent zugelegt.In den vergangenen Jahren hätten an der Börse die Verkaufsrekorde auf der E-Commerce-Plattform allerdings etwas an Bedeutung eingebüßt. Viel wichtiger sei das Abschneiden des Cloud-Computing-Dienstes AWS geworden. Entsprechend schwach habe die Amazon-Aktie nach der Veröffentlichung der Q1-Zahlen reagiert, nachdem die Umsätze der AWS-Plattform gegenüber dem vierten Quartal um 0,1 Prozent geschrumpft seien. Immerhin habe der sequentielle Anstieg von 3,7 Prozent im zweiten Quartal wieder für etwas Entspannung gesorgt.Neue Details zum Abschneiden der Amazon-Cloud - und natürlich der E-Commerce-Plattform - würden Anleger noch diesen Monat erhalten. Denn am 26. Oktober wolle der Tech-Riese seine Q3-Zahlen veröffentlichen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.