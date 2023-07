Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (13.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Prime Day sei zu Ende - 48 Stunden lang hätten Millionen Kunden nach Schnäppchen gesucht. Nach ersten Berechnungen sei der Montag gut, aber nicht ganz so gut ausgefallen wie erwartet. Das störe die Anleger allerdings nicht - die Amazon-Aktie sei am Mittwoch um 2 Prozent geklettert und stehe vor dem Break.Laut Adobe hätten allein die amerikanischen Amazon-Kunden in den ersten 24 Stunden des Prime Day 6,4 Milliarden Dollar ausgegeben. Das sei ein Plus von 6 Prozent im Vergleich zum Prime Day 2022.Der Researchdienst Numerator habe bis Dienstag 8 Uhr durchschnittliche Ausgaben pro Kunde von 56,64 Dollar und damit 7 Prozent mehr als vor einem Jahr ermittelt.Auch wenn die Zahlen am Ende minimal unter den Erwartungen liegen sollten: Mit dem Prime Day habe Amazon erneut ein Ausrufezeichen gesetzt und Marktanteile hinzugewonnen. Die hohen Rabatte würden zum einen die Konkurrenten massiv unter Druck setzen. Zum anderen gewinne der Konzern so noch mehr Kunden, die treu bleiben würden.2023 werde Amazon die Zahl der Prime-Kunden wahrscheinlich auf 265 Millionen steigern. Das bringe dem Unternehmen nicht nur Einnahmen von knapp 35 Milliarden ein, womit die Ausgaben für Porto und Arbeitsaufwand zum Teil kompensiert würden. Durch Prime gewinne Amazon auch massenhaft Konsumenten, die mehr bestellen würden als gewöhnliche Kunden: Im Schnitt zwei- bis zweieinhalbmal so viel im Jahr.Das Sentiment bei Amazon verbessere sich, was natürlich auch an der gesunkenen Inflationsrate liege. Schon bald könnte es zum Break und damit zum Anstieg bis zum 52-Wochen-Hoch bei 146,57 Dollar kommen. Die Empfehlung der Amazon-Aktie in Ausgabe 4/2023 hat den Lesern 31 Prozent beschert, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von Amazon befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.