Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

125,90 EUR -1,46% (09.08.2023, 16:52)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

139,00 USD -0,67% (09.08.2023, 16:38)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (09.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Amazons Pläne, Päckchen via Drohne zuzustellen, würden weit hinter den Erwartungen zurückbleiben. Statt mehreren tausend Auslieferungen werde der Konzern in diesem Jahr wohl nur auf ein paar hundert kommen. Nun verliere das Programm zwei leitende Mitarbeiter. Die Aktie des E-Commerce-Giganten starte mit roten Vorzeichen in den Mittwoch.Als Amazon-Gründer Jeff Bezos im Jahr 2013 das Drohnen-Programm des Unternehmens präsentiert habe, habe er einen klaren Zeithorizont ausgegeben: Binnen fünf Jahren sollten Kunden sich Päckchen bis zu einem Gewicht von zweieinhalb Kilo via Drohnen bis an die Haustür liefern lassen können. Zehn Jahre später sei das Unternehmen von einem flächendeckenden Einsatz dieser Zustelloption weit entfernt.Aktuell unterhalte die Tochter Prime Air nur zwei Standorte in den USA. Aufgrund technischer Schwierigkeiten wie einer Reihe von Abstürzen und regulatorischen Auflagen seien auch diese bislang nicht richtig in Fahrt gekommen: In diesem Jahr seien lediglich 100 Pakete mittels Drohnen ausgeliefert worden. Die geplante Zahl von 10.000 dürfte damit weit verfehlt werden.Nun müsse die Sparte einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Zuletzt hätten mit dem Chef-Piloten Jim Mullin und Robert Dreer, der für die Prime Air-Tests verantwortlich gewesen sei, zwei leitende Mitarbeiter das Unternehmen verlassen.Prime Air könne die hohen Erwartungen auch zehn Jahre nach dem Start des Programms nicht erfüllen. Für den E-Commerce-Riesen hätten andere Zustellmodelle, beispielsweise über die vollelektrischen Rivian-Trucks, von denen bereits mehr als 3.000 im Einsatz seien, längst größere Bedeutung."Der Aktionär" bleibt daher weiter bullish für Amazon - wer investiert ist, lässt die Gewinne laufen, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 09.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: