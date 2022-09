XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

119,96 EUR +0,44% (28.09.2022, 16:19)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

115,24 USD +0,73% (28.09.2022, 16:21)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (28.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Zoox heiße Amazons Robotaxi und erinnere mit seiner quadratischen Form an einen überdimensionalen Toaster auf vier Rädern. Doch Zoox sollte keineswegs unterschätzt werden. Mit dem Projekt habe der US-Konzern die Möglichkeit, die nächste Branche aufzumischen. Zoox-Chefin Aicha Evans rechne mit einem baldigen Durchbruch. "Autonomes Fahren in Städten startet schneller, als die Leute glauben", so Evans auf dem Bloomberg Technology Summit in London. Die Tests bei Zoox hätten bereits begonnen und offenbar würden sie vielversprechend laufen."Wir werden uns mit unserem Robotaxi bald auf öffentliche Straßen konzentrieren, aber nur in kleinem bis mittlerem Umfang", so die Managerin. Ungeklärt sei noch, ob es Zoox gelinge, in einer Stadt nach der anderen präsent zu sein. "Die Ausweitung der autonomen Infrastruktur ist eine Herausforderung."Amazon.com habe Zoox 2020 gekauft. Mit dem Projekt könne der Onlinehandel- und Cloud-Gigant Uber, Lyft und den klassischen Taxis sowie dem öffentlichen Nahverkehr Konkurrenz machen. Die Analysten der UBS würden den weltweiten Markt für Robotaxis bis 2030 auf 1,2 Bio. USD schätzen. Außerdem könne die Zoox-Technik Amazon.com dabei helfen, die Lieferflotte des E-Commerce-Konzerns zu automatisieren.