Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (27.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Bisher profitierte die Aktie von Amazon.com nicht von dem Optimismus der Papiere von Unternehmen, die im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) tätig seien, erfasst habe. Im freundlichen Gesamtmarktumfeld habe die Amazon.com-Aktie am Freitag jedoch deutlich zugelegt. Rückenwind gebe dabei auch ein positiver Analystenkommentar.Auch Amazon.com könnte in Zukunft einen erheblichen Aufschwung durch Künstliche Intelligenz erfahren. Das würden zumindest die Analysten um Mark Mahaney von Evercore in einer aktuellen Studie meinen. Sie würden argumentieren, dass der Cloud- und Onlinehandel-Gigant derzeit mit einem niedrigen Gewinnmultiplikator gehandelt werde, dass aber die Margen und das Wachstum im zweiten Halbjahr wieder stark ansteigen könnten. Die steigende Nachfrage nach KI, auf die NVIDIA in seinem Ausblick hinweise, könnte für Rückenwind bei Amazon Web Services sorgen, da es Unternehmen zusätzliche Rechenleistung biete.Evercore habe ein Outperform-Rating für die Amazon.com-Aktie mit einem Kursziel von 150 USD vergeben, was über dem Konsensziel von 136,62 USD liege. Die Experten von Evercore seien der Meinung, dass die Amazon.com-Aktie nahe an ihrem Tiefstwert notiere und, dass das Unternehmen einen großen Spielraum habe, um seine Margen und sein Umsatzwachstum zu verbessern. Analyst Mahaney glaube, dass der US-Konzern sich aktuell an seinem Wachstumstief befinde.Auch "Der Aktionär" sehe Amazon.com auf dem aktuellen Niveau als zu günstig bewertet an. Die KI-Fantasie könnte einen kräftigen Schub für die Aktie bedeuten. Zudem mache Amazon.com große Fortschritte bei der Kostenreduzierung. Die explodierenden Ausgaben seien ein Grund gewesen, warum die Aktie monatelang dem Markt hinterhergelaufen sei. Das Kursziel laute120 Euro, der Stopp sollte bei 70 Euro platziert werden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.05.2023)Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.com.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.com.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".