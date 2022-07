Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot": Amazon.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce- und Cloudkonzerns Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Bei den am Donnerstag nach Börsenschluss vorgelegten Zahlen für das zweite Jahresviertel habe Amazon positiv überraschen können. So sei das Unternehmen umsatzseitig mehr als von Analysten erwartet gewachsen. Auch der Ausblick für das dritte Quartal überzeuge. Die Aktie lege in einer ersten Reaktion nachbörslich über zehn Prozent zu.In der Spitze sei die Amazon-Aktie nach Handelsschluss um 13 Prozent gestiegen, da der Konzern - anders als der Großteil der anderen Technologie-Firmen - nicht hinter den Prognosen der Wall Street zurückgeblieben sei.Mit einem Umsatzwachstum von sieben Prozent auf 121 Milliarden Dollar im zweiten Quartal habe Amazon die Schätzungen der von Bloomberg befragten Analysten übertroffen. Diese hätten 120 Milliarden Dollar auf dem Zettel gehabt, was einem Plus von sechs Prozent entsprochen hätte.Unterm Strich habe der Konzern einen Nettoverlust von zwei Milliarden Dollar beziehungsweise 0,20 Dollar pro Aktie eingefahren. Im zweiten Quartal 2021 habe noch ein Gewinn von 7,8 Milliarden Dollar oder 0,76 Dollar pro Aktie zu Buche gestanden.Getrieben worden sei die Entwicklung in Q2 2022 unter anderem durch das Investment in den E-Autobauer Rivian. Der Verlust aus der Beteiligung in Höhe von 3,9 Milliarden Dollar sei höher als von Marktbeobachtern erwartet. Die Aktie des E-Autobauers habe seit Jahresbeginn rund 67 Prozent an Wert verloren, alleine im zweiten Quartal habe ein Minus von 49 Prozent zu Buche gestanden.In einer bislang eher schwachen Quartalssaison habe der Konzern positiv überrascht."Der Aktionär" bleibt daher weiter bullish für Amazon, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 28.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link