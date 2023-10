Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

121,32 EUR +0,86% (02.10.2023, 09:28)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

127,12 USD +0,90% (29.09.2023)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (02.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Techkonzerns Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ein Kauf.Der September sei vorbei - die Anleger würden heilfroh sein. 7,9 Prozent habe die Aktie von Amazon verloren und dabei wichtige Unterstützungen gerissen. 7,9 Prozent bedeute der höchste Monatsverlust seit Februar (-8,6 Prozent). Nun richte sich der Blick der Börsianer auf die letzten drei Monate. Wie sehe es da aus?Amazon sei seit 1997 an der Börse. Die Bilanz im letzten Quartal des Jahres könne sich sehen lassen: +12,2 Prozent stünden im Durchschnitt zu Buche. Nur im zweiten Quartal habe Amazon noch mehr aufgedreht: Hier habe es seit dem Börsengang im Schnitt ein Kursplus von 14,6 Prozent gegeben.Ein Grund für den starken Jahresendspurt: Amazon zähle zu den klassischen Window-Dressing-Aktien, also zu den Top-Performern, die Fondsmanager gerne am Jahresende einsammeln würden, um ihre Bilanz zu verbessern. Schließlich habe Amazon in 17 Jahren seit dem IPO zugelegt, teilweise sehr deutlich.Kurzfristig sollten die Bullen aber trotzdem nicht zu viel Hoffnung haben, auch wenn sich die charttechnische Lage zuletzt ein klein wenig stabilisiert habe. Amazon notiere unterhalb von GD50 und GD100. Die allgemeine Marktstimmung sei nach der letzten FED-Sitzung nicht gut. Die Anleger würden mit Investments abwarten, bis in der kommenden Woche die Bilanzsaison starte.Würden die Bären am Drücker bleiben, könnte zeitnah die horizontale Unterstützung bei 120 Dollar getestet werden. Reiße auch diese Marke, warte als nächste Unterstützung die bedeutende 200-Tage-Linie bei 113,16 Dollar.Die Amazon.com-Aktie bleibt ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: