Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (19.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) nach wie vor ein Kauf.Die Aktie von Amazon habe heute mit einem Rücksetzer zu kämpfen. Nach der seit dem Frühjahr laufenden Aufwärtsbewegung sei das aber normal. Der Technologiekonzern lasse heute aufhorchen mit einem neuen System für das kassenlose Shoppen.Amazon habe eine neue Version seiner kassenlosen Einkaufstechnologie für Bekleidungsgeschäfte entwickelt, um das System über den Lebensmitteleinzelhandel hinaus zu erweitern. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg. Der Einzelhandels- und Cloud-Computing-Riese habe am Dienstag bekannt gegeben, dass die neueste Version seiner Just Walk Out-Technologie Radio-Frequenzidentifikation (RFID) nutze, um die Kleidung zu verfolgen.Bisher habe sich Amazons System auf an der Decke montierte Kameras und Regalsensoren verlassen, um festzustellen, welche Kunden was mitnehmen würden. Die Technologie belaste automatisch eine durchgestrichene Kreditkarte beim Verlassen des Geschäfts. Aber das System könne Schwierigkeiten haben, Waren zu unterscheiden, die in Gewicht und Aussehen ähnlich seien. Hier kämen RFID-Etiketten ins Spiel, die an den einzelnen Artikeln angebracht seien und von fest installierten Lesegeräten im Geschäft überwacht würden. Die Technologie gebe es schon seit Jahrzehnten und sie werde in erster Linie eingesetzt, um den Warenbestand zu verfolgen und Ladendiebe zu vereiteln. Avery Dennison habe die RFID-Ausrüstung geliefert, habe Amazon in einem Blogbeitrag bekannt gegeben.Amazon habe die Just Walk Out-Technologie in einigen Dutzend Go-Märkten und Fresh-Lebensmittelgeschäften sowie in Geschäften, die von Lizenznehmern betrieben würden - vor allem in Sportgeschäften und Flughafengeschäften - eingesetzt. Es sei unklar, wie viele Bekleidungshändler die RFID-Version einsetzen würden, da sie befürchten würden, sich bei der entscheidenden Technologie im Laden auf einen starken Konkurrenten verlassen zu müssen.Getestet worden sei die RFID-fähige Just Walk Out-Technologie in Fan-Shops in zwei Sportstadien in Seattle: Lumen Field, Heimat der Seahawks aus der National Football League, und Climate Pledge Arena, Heimat der Kraken aus der National Hockey League. Der Vorstandsvorsitzende von Amazon, Andy Jassy, sei Minderheitseigentümer des Hockeyteams.Für den "Aktionär" bleiben die Papiere ein Kauf, so Fabian Strebin. (Analyse vom 19.09.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: