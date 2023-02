Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ein Kauf.Die AWS-Cloud von Amazon biete noch langfristig Potenzial. Davon sei "Der Aktionär" überzeugt. Auch wenn dort das Wachstum zuletzt schwächer als erwartet ausgefallen sei. Aber Amazon habe nun neue Partner für AWS gefunden, um an Unternehmen Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Mobilfunkstandard 5G verkaufen zu können.AWS von Amazon habe Telefongesellschaften wie T-Mobile US und die Muttergesellschaft Deutsche Telekom als Partner gewonnen, um private Mobilfunkdienste für Unternehmen anzubieten. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Cloud AWS, die Unternehmen mit Rechenleistung und Datenspeicherung versorge, versuche, fortschrittliche drahtlose Netzwerke als Ersatz für Wi-Fi in Büros und an Arbeitsplätzen zu verkaufen. Weitere Partner seien die japanische KDDI, die französische Orange und die spanische Telefónica.Private Netzwerke seien einer der Bereiche, in denen AWS seine Cloud-Dienste ausbauen und seine Einnahmen steigern möchte. Das Geschäft liefere den größten Teil des Gewinns von Amazon, obwohl sich das Umsatzwachstum im vergangenen Jahr verlangsamt habe.Mit der Verbreitung von schnelleren 5G-Mobilfunknetzen könnten Unternehmen ihre interne Konnektivität aufrüsten. Wi-Fi sei gut für die heutigen Anwendungen, habe aber Grenzen, so AWS-Manager Jan Hofmeyr. "5G ermöglicht eine präzise Ortung und niedrige Latenzzeiten", zudem biete es genügend Bandbreite für fortschrittlichere Anwendungen wie autonome Roboter in der Fertigung.Amazon habe die Partnerschaft im Vorfeld des Mobile World Congress angekündigt, einer jährlich stattfindenden Messe der Mobilfunkbranche in Barcelona, die noch in diesem Monat eröffnet werden solle. Nachdem die Telefongesellschaften Milliarden von Dollar in 5G-Netzwerke investiert hätten, hätten sie sich schwer getan, Unternehmen dazu zu bringen, die neue Technologie zu übernehmen. Nur eine Handvoll großer Aufträge sei zustande gekommen.Die Aktie der Mutter Amazon bleibt langfristig ein Kauf, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 120 Euro, Stopp: 70 Euro. (Analyse vom 21.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.