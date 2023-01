Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (12.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Amazon Web Services (AWS) und Ava Labs hätten am Mittwoch eine neue Kooperation bekannt gegeben, die die Adoption von Blockchain-Anwendungen durch Unternehmen, Institutionen und staatliche Behörden beschleunigen solle. Die von Ava Labs entwickelte Kryptowährung Avalanche (AVAX) kenne seither kein Halten mehr.Wie die beiden Unternehmen in einer gemeinsamen Mitteilung erklärt hätten, kooperiere die Cloud-Plattform AWS künftig mit Ava Labs und unterstütze im Zuge dessen die gesamte Infrastruktur einschließlich dezentraler Anwendungen ("dApps") der Avalanche-Blockchain. Die Partnerschaft solle AWS-Nutzern außerdem die Einrichtung und Betrieb von Knotenpunkten ("Nodes") auf der Blockchain erleichtern.Ava Labs plane auch die Einführung sogenannter "Subnets" bei AWS Marketplace, mit denen Einzelnutzer und Institutionen mit geringem technischen Aufwand ihre eigenen Blockchains einrichten könnten. Zudem sei das Blockchain-Unternehmen nun Mitglied des AWS Partner Networks (APN) geworden, dem bereits mehr als 100.000 Partner in über 150 Ländern angehören würden.Ziel der Kooperation sei es, Unternehmen, Institutionen und staatlichen Behörden den Zugang zur Blockchain-Technologie zu erleichtern und so deren Akzeptanz und Nutzung voranzutreiben. Für AWS sei es dabei dir erste Partnerschaft im Blockchain-Bereich. Allerdings würden einige Blockchain-Projekte - einschließlich Ethereum - längst Rechenleistung und Infrastruktur der Amazon-Cloud nutzen.Avalanche (AVAX), der gleichnamige, native Coin der Avalanche-Blockchain, profitiere ungemein von der Kooperation und schieße am Donnerstag auf 24-Stunden-Sicht um bis zu 25% nach oben. Damit steche er sogar im ohnehin freundlichen Krypto-Gesamtmarkt deutlich heraus.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.