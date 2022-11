Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (01.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Amazon erwirtschafte seine Umsätze nicht nur im Online-Shopping, der Cloud oder dem Werbegeschäft, sondern auch mit Abo-Services wie Prime Video, Music Unlimited oder Audible. Diese Dienste hätten in Q3 zwar nur sieben Prozent der Gesamterlöse beigesteuert, seien aber mit Umsätzen von 8,9 Milliarden Dollar und ihren attraktiven Wachstumsaussichten nicht zu vernachlässigen.Insbesondere im aussichtsreichen Musikstreaming-Geschäft unternehme Amazon daher einen neuen Anlauf, den Rückstand zu den Marktführern Spotify und Apple Music aufzuholen. Kunden des Abo-Angebots Prime könnten künftig den kompletten Musikkatalog von rund 100 Millionen Songs ohne Werbeunterbrechung hören, habe Amazon am Dienstag mitgeteilt. Bislang seien Prime-Abonnenten nur aus einem Pool von 2 Millionen Songs bedient worden.Im Gegensatz zu dem kostenpflichtigen Angebot "Amazon Music Unlimited", das im Monat knapp zehn Euro extra koste, könnten die Prime-Kunden nicht frei aus dem Gesamtkatalog auswählen, sondern sich die Songs nur im Zufallsmodus anhören. Allerdings könnten sie Lieder unbegrenzt überspringen und sich bis zu 15 Playlists anlegen. Außerdem baue Amazon sein Angebot an Hörspielen und Podcasts aus.Das neue Amazon-Angebot solle insbesondere dazu dienen, die Abonnenten des Prime-Dienstes nach einer spürbaren Preiserhöhung bei der Stange zu halten. In Deutschland koste Prime seit September knapp 90 Euro statt zuvor 69 Euro pro Jahr. Prime sei für Amazon ein wichtiges Instrument der Kundenbindung. Abo-Kunden würden bei Amazon und teilnehmenden Händlern auf der Plattform kostenlosen Versand auch ohne Mindestbestellwert bekommen und könnten zudem unter anderem auf Video- und Musikstreaming zugreifen.DER AKTIONÄR sieht in der Amazon.com-Aktie weiterhin einen langfristigen Kauf, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 01.11.2022)Mit Material von dpaAFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link