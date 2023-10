ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (27.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) charttechnisch unter die Lupe.Der Monatschart der Amazon.com-Aktie sei derzeit mehr als einen charttechnischen Blick wert, denn die Betrachtung der hohen Zeitebene liefere einen wichtigen Erkenntnisgewinn. Zuletzt habe der Technologietitel einen "outside month" ausgeprägt, der zudem den Körper der Augustkerze vollständig umschließe. In der Summe entstehe ein sog. "bearish engulfing". Interessant sei nun auf welchem Niveau diese beiden Kursmuster auftreten würden, denn das aktuelle Widerstandsbündel könnte die Erholung seit Jahresbeginn ausbremsen. Gemeint sei die Kombination aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 138,73 USD) sowie den Tiefs von September 2020 und März 2021 bei rund 144 USD. Abgerundet werde der hier entstehende Kumulationswiderstand durch eine interne Trendlinie (akt. bei 144,60 USD), welche in der Börsenhistorie der Amazon.com-Aktie immer wieder eine Rolle gespielt habe. Der nächste Auffangbereich werde nun durch die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 100 USD definiert, deren Bedeutung noch zusätzlich durch die 50%-Korrektur der gesamten Aufwärtsbewegung seit 2014 (101,40 USD) verstärkt werde. Darunter bilde der Basisaufwärtstrend seit 2001 (akt. bei 83,46 USD) eine massive Unterstützung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 27.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:119,50 EUR +5,27% (27.10.2023, 08:48)NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:119,57 USD -1,50% (26.10.2023, 22:00)