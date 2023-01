Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

88,19 EUR +5,44% (11.01.2023, 21:27)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

94,52 USD +5,17% (11.01.2023, 21:13)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (11.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Nach anfänglicher Schwächephase befinde sich der Technologie-Index NASDAQ 100 seit etwa 17 Uhr deutscher Zeit auf dem aufsteigenden Ast. Das Aktienbarometer liege mittlerweile über ein Prozent im Plus, was auch auf die Schwergewichte zurückzuführen sei. Der NASDAQ 100 könnte bald eine wichtige Hürde überspringen.Nach einem enttäuschenden Jahr 2022, in dem Apple, Microsoft und Co, deutliche Kursverluste hätten hinnehmen müssen, scheine es jetzt wieder aufwärts zu gehen. Vor allem die Aktie von Amazon mache von sich reden, nachdem der E-Commerce-Riese die Marke von 94 Dollar zurückerobert habe - ein Plus von beinahe fünf Prozent.Schon bald könnte das Unternehmen wieder mit einer Billion Dollar an der Börse bewertet werden. Es würden nicht einmal mehr 4,3 Prozent Kurszuwachs fehlen. Apple, Alphabet und Microsoft würden ebenfalls zwischen 1,6 und 2,6 Prozent steigen.Mit aktuell 11.342 Punkten notiere der NASDAQ 100 unweit der 50-Tage-Linie, die für den mittelfristigen Trend Aussagekraft habe. Ein Anstieg darüber könnte neue Käufer anlocken und helfen, die 2022 angelaufenen Kursverluste wieder wettzumachen. Im Fall eines erfolgreichen Ausbruchs wäre Platz bis 12.000 respektive 12.170, wo die 200-Tage-Linie verlaufe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.