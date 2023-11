Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (15.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce- und Cloudspezialisten Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Inflation in den USA schwäche sich weiter ab, und zwar stärker, als von Volkswirten erwartet worden sei. Im Oktober sei die Rate gegenüber dem Vorjahresmonat nur um 3,2 Prozent geklettert, was den Bullen runter gehe wie Öl. Gefragt gewesen sei am Dienstag an der Börse auch Amazon - die Aktie habe diese magische Marke überwunden.Amazon sei mit einem Plus von 2,3 Prozent auf 145,80 Dollar aus dem Dienstagshandel gegangen - zwischenzeitlich habe der Titel bei 147,26 Dollar und damit so hoch wie seit 19 Monaten nicht mehr gestanden. Dabei sei die Marktkapitalisierung über die Schwelle bei 1.500 Milliarden Dollar geklettert - zum ersten Mal seit 19 Monaten.Nach den erfreulichen Inflationsdaten seien auch die anderen Magnificent 7 gefragt gewesen. Der Börsenwert der sieben Unternehmen zusammen sei um 208 Milliarden Dollar auf nun 11.700 Milliarden geklettert.Amazon und die anderen Magnificent 7 würden die Märkte antreiben - die Jahresendrally laufe. Dabei sei die Stimmung noch nicht zu gut: Der Fear & Greed-Index von CNN liege im neutralen Bereich. Heißt: Viele Anleger seien noch nicht groß investiert. (Analyse vom 15.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, NVIDIA.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Amazon.Aktien von Apple und Amazon befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.