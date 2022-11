Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (14.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Amazon-Chef Andy Jassy setze den Rotstift an und kenne dabei offenbar keine Tabus. Wie das "Wall Street Journal" berichte, stehe das Geschäft rund um den Smart-Speaker Alexa ganz oben auf der Überprüfungsliste. Mit dem Schritt emanzipiere sich Jassy weiter von seinem berühmten Vorgänger Jeff Bezos.Laut "Wall Street Journal" mache die Alexa-Einheit fünf Milliarden Dollar Verlust! Die Sparte beschäftige 10.000 Mitarbeiter, was ein wesentlicher Grund für die hohen Kosten sei. Amazon habe bereits etlichen Mitarbeitern empfohlen, sich nach Stellen anderswo im Unternehmen umzusehen.Ein Firmensprecher habe zwar betont, Amazon sei "heute so optimistisch, was die Zukunft von Alexa angeht, wie wir es immer waren, und es bleibt ein wichtiger Geschäftsbereich und Investitionsbereich für Amazon". Doch die Zweifel, dass Alexa nachhaltig profitabel werde, seien offensichtlich groß in der oberen Chefetage.Alexa habe lange als eines der Lieblingsprojekte von Jeff Bezos gegolten. Dem Amazon-Gründer habe bei dem Smart-Speaker so etwas vorgeschwebt wie bei "Star Trek" - ein kurzer Befehl, gesprochen in den Raum, sollte reichen, damit Alexa Musik spiele, die Lokalnachrichten vorlese oder etwas im Internet bestelle. Alphabet auf 48 Prozent und Apple auf 32 Prozent kämen. Eine merkliche Verbesserung wird sich früher oder später im Aktienkurs widerspiegeln, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Amazon.com-Aktie. (Analyse vom 14.11.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von Amazon befinden sich im Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link