Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (21.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Oberste Priorität bei Amazon 2023: mehr Effizienz. Die am Montag bekannt gegebenen Entlassungen würden nicht die letzten gewesen sein, und sehr wahrscheinlich werde es weitere Maßnahmen geben. Lob gebe es von Brian Nowak: Der Morgan Stanley-Analyst sehe Amazon bereits jetzt "am besten positioniert" im Sektor.Amazon habe neben Walmart, Nike und Farfetch das größte Potenzial, im Onlinehandel weiter Marktanteile zu gewinnen. "Die Durchdringung von E-Commerce wächst wieder, ausgehend von einer höheren Basis nach der Pandemie", so der Analyst. Nowaks Kursziel für Amazon laute 150 Dollar.Die Amazon-Aktie liege nach dem 50-Prozent-Crash 2022 im laufenden Jahr mit 16 Prozent im Plus. Ein Grund dafür sei die Aussicht auf höhere Margen. CEO Andy Jassy habe innerhalb weniger Monate mehrere Maßnahmen beschlossen, um den Konzern schlanker zu machen. 18.000 Mitarbeiter hätten bereits ihren Job verloren - nun müssten weitere 9.000 gehen.Diesmal sollten unter anderem Stellen in der Cloud-Sparte AWS, im Anzeigengeschäft sowie beim Livestreaming-Dienst Twitch wegfallen."Der Aktionär" bleibt für die Aktie bullish, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 21.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: