Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Derivate auf Amazon befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

133,42 EUR +0,26% (20.11.2023, 21:00)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

145,65 USD +0,32% (20.11.2023, 20:45)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (20.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce- und Cloudgiganten Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.In der vergangenen Woche habe die Amazon-Aktie ein neues Jahreshoch erreicht. Satte 74 Prozent habe der E-Commerce-Riese seit Jahresbeginn zugelegt. Es sei das drittbeste Jahr an der Börse seit 2013. Die Experten von J.P. Morgan seien derweil überzeugt, dass die Rally noch nicht vorbei sei. Für sie bleibe Amazon eine "Top-Idee".Mit einem Marktanteil von 44,6 Prozent am E-Commerce in den USA behalte Amazon seine führende Position, heiße es in der neuen Studie. In die Weihnachtssaison gehe der Konzern deshalb mit einem starken Momentum durch die frühen Feiertags-Promotions. Hinzu kämen steigende Lieferungen am Tag der Bestellung oder einen Tag danach und eine bessere Struktur der US-Fulfillment Center in den Regionen.Amazon habe im Gegensatz zum Trend auch neue Rekordzahlen erreicht, was die Einstellungen für die Feiertage angehe, heiße es von J.P. Morgan. Hinzu komme die große Auswahl sowie die wettbewerbsfähigen Preise.Es seien zahlreiche Aspekte, die J.P. Morgan aufgreife. Das untermauere einmal mehr die dominante Wettbewerbsposition von Amazon. Auch in diesem Jahr werde der Konzern gerade vor den Feiertagen wieder sehr viel Geschäft machen. Das dürfte auch die Aktie weiter antreiben, das jüngste Jahreshoch sollte nur eine Durchgangsstation sein."Der Aktionär" setzt auch im Hebel-Depot weiter auf steigende Kurse, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 20.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.Hinweis auf Interessenkonflikte: