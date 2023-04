Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (18.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der ganz große Boom bei E-Commerce sei nach der Pandemie zwar etwas ins Stocken geraten. Das ändere aber nichts daran, dass der Top-Trend nach wie vor eine glorreiche Zukunft mit Top-Wachstumsraten habe. Zu dieser Erkenntnis komme Goldman Sachs in einer neuen Studie - und empfehle Amazon und vier weitere Aktien."Wir glauben, dass E-Commerce weiterhin von säkularem Rückenwind profitieren wird", so Goldman Sachs. "Nach einem Umsatz von 3,4 Billionen Dollar 2022 erwarten wir 2026 Erlöse von 4,8 Billionen - das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von neun Prozent."Laut Goldman Sachs werde der E-Commerce-Sektor von nur fünf Unternehmen dominiert, die im Jahr 2022 mehr als 60 Prozent der weltweiten Online-Verkäufe auf sich vereinen würden. "Amazon und Alibaba ( ISIN US01609W1027 WKN A117ME ) sind die bedeutendsten Player mit einem Marktanteil von jeweils 20 Prozent."Die Analysten würden sowohl Amazon als auch Alibaba zum Kauf empfehlen. Das Kursziel für Amazon sehe Goldman Sachs bei 145 Dollar, Alibaba würden die Experten 136 Dollar zutrauen. Ebenfalls auf der Empfehlungsliste in Sachen E-Commerce: Coupang, Softbank und Sea.Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link