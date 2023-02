Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot"



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Märkte in den USA hätten heute wieder den Rückwärtsgang eingelegt, nachdem stärker als erwartete US-Verbraucherdaten die Angst vor Zinserhöhungen erneut angeschürt hätten. Die größten Verlierer seien dabei wieder unter den zinssensiblen Big-Tech-Werten zu finden. Gerade bei Amazon müsse Anlegern aber nicht Bange um die Zukunft sein.Die Aktie des E-Commerce-Riesen habe vergangenes Jahr rund die Hälfte ihres Wertes eingebüßt, der breite S&P 500 habe hingegen mit etwa 20 Prozent deutlich weniger verloren. Bis heute habe die Aktie indes seit Jahresanfang zehn Prozent wieder wettmachen können, der S&P 500 hingegen lediglich nur rund drei Prozent. Heute gehöre Amazon indes zusammen mit anderen Dickschiffen wie Microsoft, Meta und Alphabet zu den größten Verlierern.Im E-Commerce-Handel spiele das Bruttowarenvolumen eine große Rolle. Es beschreibe den Wert aller in einem bestimmten Zeitraum über einen bestimmten Marktplatz verkauften Waren. Amazon habe hier stets hohe Wachstumsraten aufweisen können, gerade seit dem Jahr 2020 seien die jährlichen Wachstumsraten aber zurückgegangen. Die Analysten von Bloomberg Intelligence würden aber daran glauben, dass der Konzern bis 2025 ein Bruttowarenvolumen von einer Billionen Dollar erreichen könne. Für 2022 werde mit etwas mehr als 600 Milliarden Dollar gerechnet.Dies sei möglich, angetrieben durch die jüngste Einführung von Buy With Prime und den anhaltenden Zuwachs bei Drittanbietern. Zusammen mit dem robusten Werbewachstum und den zunehmenden Inhalten in Prime Video seien das die Katalysatoren, die in den kommenden Jahren weitere Umsatzsteigerungen im mittleren bis hohen Zehnerbereich ermöglichen könnten.Die Analyse zeige, dass der E-Commerce-Riese im Jahr 2025 mehr als 13 Prozent des weltweiten E-Commerce auf sich vereinen könnte, gegenüber 11,3 Prozent im Jahr 2020. Dieser Anstieg habe ein durchschnittliches jährliches Wachstum von zehn Prozent bei den eigenen Online-Umsätzen und von 20 Prozent bei den Bruttoumsätzen mit Dritten vorausgesetzt, selbst wenn die Ladenverkäufe um sechs Prozent steigen würden.Anleger sollten die Aktie von Amazon nicht abschreiben, langfristig sind die Perspektiven weiterhin bestens. Das aktuelle Kursniveau kann zum Einstieg genutzt werden, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.