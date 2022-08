XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

134,04 EUR -0,31% (23.08.2022, 09:45)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

133,22 USD -3,62% (22.08.2022, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (23.08.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Chartanalyse der UBS:Angeschoben von den Quartalszahlen, war die Amazon-Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) am letzten Juli-Handelstag um 10,4% nach oben geschossen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei im Chart eine inverse Inselumkehr (zwei Gaps auf annähernd gleichem Niveau) herausgebildet worden. Die dadurch freigesetzten bullishen Impulse hätten die Papiere im August bis an das 2020er September- und das 2021er März-Tief gebracht, wobei die Notierungen vor einer Woche sogar kurzzeitig über die 200-Tage-Linie gestiegen seien. Allerdings nur im Intraday-Verlauf; auf Schlusskursbasis habe sich der langfristige Durchschnitt als Widerstand entpuppt, an dem die Aktie wieder nach unten abgedreht habe.Mit der viel beachteten 200-Tage-Linie habe die Amazon-Aktie in der vergangenen Woche ein wichtiges charttechnisches Etappenziel erreicht. Seitdem hätten die Notierungen in der Spitze jedoch 9,4% an Wert verloren, wobei sich die Abschläge allein am gestrigen Montag auf 3,6% belaufen hätten.Das Long-Szenario: Um an den vorherigen Aufwärtstrend anzuknüpfen, müssten die Kurse jetzt im ersten Schritt das Gap vom Wochenauftakt schließen und über 138,23 USD steigen. Darüber hätten die Kurse Platz bis zum Mehrfach-Widerstand aus dem 2020er September-Tief bei 143,55 USD, dem 2020er März-Tief bei 144,05 USD und der 200-Tage-Linie, die aktuell bei 144,36 USD verlaufe. Gelinge dort der Break, wäre ein Heranlaufen an die November-Abwärtstrendgerade möglich, die im Bereich von 150,00 USD bremsend wirken dürfte und eine Art Trigger (Bestätigung) für den Trendwechsel am GD200 darstelle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:134,16 EUR +0,07% (23.08.2022, 10:00)