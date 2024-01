Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (11.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.2023 sei das Jahr der Kündigungen im Tech-Sektor gewesen. Besonders viele Arbeitskräfte seien dabei von Amazon (16.080), Alphabet (12.000), Microsoft (11.158) und Meta (10.000) entlassen worden. Auch 2024 scheine die Kündigungswelle im Tech-Bereich noch nicht beendet zu sein - wie aktuelle Meldungen zeigen würden.Die Zahl sei groß: Laut der Webseite Layoffs.fyi seien im Jahr 2023 rund 262.682 Anstellungsverhältnisse im Tech-Sektor vom Arbeitgeber aufgekündigt worden. Die zwei Hauptgründe für die Kündigungswelle seien die falsch eingeschätzten Wachstumsaussichten nach dem Corona-Boom, die zu übermäßigen Einstellungen geführt hätten, und die höheren Zinsen gewesen, welche jungen Wachstumsfirmen die Finanzierung erschwert hätten.Doch auch 2024 scheine die Kündigungswelle anzuhalten. Laut Layoffs.fyi seien im laufenden Jahr bisher 3.331 Angestellte von Technologiefirmen vor die Tür gesetzt worden.Am Mittwochabend habe beispielsweise Amazon bekannt gegeben, dass mehrere hundert Mitarbeiter beim Streaming-Dienst Prime Video und den MGM-Studios entlassen würden. "Wir haben Möglichkeiten identifiziert, Investitionen in bestimmten Bereichen zu reduzieren oder einzustellen, während wir uns stärker auf Content und Produktinitiativen konzentrieren werden, welche die größte Wirkung erzielen", habe Amazon-Video-Geschäftsführer, Mike Hopkins, in einer Mail an seine Mitarbeiter erklärt.Duolingo habe beispielsweise Ende 2023 zehn Prozent seiner externen Auftragnehmer gekündigt, die Inhalte oder Übersetzungen für die Sprachlern-App erstellen würden, um die Arbeit teilweise an die KI auszulagern. Auch Klarna habe vor kurzem einen Einstellungsstopp verhängt, da der CEO Sebastian Siemiatkowski glaube, dass KI die Arbeit erledigen könne.An der Börse kämen die Kündigungen gut an - sie versprächen eine bessere Effizienz und höhere Gewinne. Auch die Aktie von Amazon hat am Mittwoch positiv auf die Reduzierung der Stellen reagiert und mit einem Plus von 1,6 Prozent geschlossen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link