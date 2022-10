Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Amerikanische Verbraucher könnten sich in den kommenden Wochen über eine regelrechte Angebotsoffensive freuen. Nachdem Marktführer Amazon bereits einen zweiten Prime Day angekündigt habe, melde nun Discounter Target eine Sonderaktion namens Deal Days bereits für den 6. Oktober. Das setze Amazon unter Druck.Die Deals Days würden drei Tage lange bis 8. Oktober stattfinden. Es sei das erste Shopping-Event in diesem Herbst und die erste Möglichkeit für die Kunden, günstig Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Target habe eigenen Angaben zufolge ausreichend investiert, um den Lagerbestand für die Aktion zu optimieren. "Die Kunden werden es lieben", so der Konzern in einem Statement.Klare Ansage an Amazon. Beim Prime Early Access Sale hätten die Kunden zwar auch die Auswahl unter Hunderttausenden von Weihnachtsangeboten, so Prime-Vizechef Jamil Ghani. Das Event starte aber nun einmal später.In diesem vierten Quartal würden Rabatte besonders gefragt sein, da die Inflation so hoch sei wie seit Jahrzehnten nicht mehr, weswegen die Verbraucher stark aufs Geld schauen würden. Branchengrößen wie Target, Walmart und Amazon könnten viel besser Preisnachlässe geben als kleinere Anbieter. Die Margen würden zwar leiden, aber die Umsätze sollten ausgesprochen hoch sein.Der Prime Day sei für Amazon doppelt wichtig: zum einen als Top-Einnahmequelle (die Umsätze hätten sich seit 2015 auf zwölf Milliarden Dollar verdreizehnfacht), zum anderen als Instrument, um die Abozahlen zu steigern.Der Kampf um den Kunden dürfte 2022 mit besonders harten Bandagen geführt werden. Mit einer aggressiven Preispolitik sollte Amazon insgesamt aber besonders profitieren und weitere Prime-Abonnenten gewinnen, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 03.10.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link